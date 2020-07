Galante: “L’Inter non ha uno ‘alla Conte’. Lukaku fa girare la squadra. Personalità? Ronaldo…”

Intervenuto su Sky Sport 24, l’ex calciatore dell’Inter Fabio Galante ha parlato del momento della formazione nerazzurra e dell’allenatore Antonio Conte: “Conte vuole fisicità. In questa Inter non c’è uno ‘alla Conte’. Cerca giocatori di personalità, a cui gli altri si possano aggrappare. Mi viene in mente Lukaku, che gioca per la squadra e anche per guidare i compagni. Penso che sia un giocatore importante in questo momento per l’Inter, fa girare la squadra. Ai miei tempi, anche senza il carisma e il carattere di Conte, c’era uno come Ronaldo, che non urlava e sbraitava ma faceva gol e andava benissimo uguale. Conte cerca la bravura nei calciatori, poi a sua volta deve essere bravo per metterli nelle condizioni di far bene. L’Inter ha in rosa calciatori importanti”.