Galante: “Ingiusto criticare Dzeko, è il miglior sostituto di Lukaku”

Dopo l'errore clamoroso commesso ieri a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, Edin Dzeko ha subito qualche critica, anche accesa. In sua difesa è sceso Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, che in un'intervista a Tuttomercatoweb.com ha detto:

"Penso che criticare Dzeko sia esagerato, anche per quel che ha fatto negli ultimi anni. Ha sempre segnato e vedendolo allo stadio dal vivo, ai difensori fa paura. E' bravo negli spazi fa gol di testa e tiene palla. Sono convinto che i dirigenti abbiano fatto un ottimo lavoro portandolo all'Inter per sostituire Lukaku. Sì, il miglior sostituto da prendere era Dzeko".

Per come era decisivo Lukaku era però un'altra cosa...

"Non è giusto fare paragoni, hanno caratteristiche diverse. Lukaku è certamente uno dei più forti in circolazione ma i dirigenti nerazzurri non si sono fatti trovare impreparati e lo hanno sostituito bene. Ha fatto comunque cinque gol finora, poteva farne un paio in più ma la proiezione è buona".