Galante: “Inter, calciatori meno concentrati dopo il lockdown: Conte lavorerà per…”

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb della squadra di Conte e dei problemi difensivi con tanti gol subiti in questa stagione:

“Il motivo? Difficile dirlo, il modulo è sempre quello, i giocatori sono sempre gli stessi, Conte è al secondo anno, forse c’è un cambiamento sugli esterni, più bravi in attacco. C’è da lavorare di più ma comunque per spezzare una lancia a favore di Conte, non solo l’Inter ora prende tanti gol. La colpa può essere cercata nel dopo lockdown, da quando siamo ripartiti c’è meno concentrazione e attenzione da parte dei giocatori. Le caratteristiche dei calciatori mi sembrano tutti adatti a giocare a tre, se li prendiamo individualmente sono tutti forti. Forse è un problema diverso anche se è vero, per rispondere alla domanda, che Conte e le sue squadre hanno sempre preso pochi gol come in effetti è accaduto anche con l’Inter l’anno scorso. Ma Conte lavorerà su questo fronte forse anche per prendere meno ripartenze”.