Galante: “La squadra di Conte ha messo in difficoltà anche il Barça: in difesa…”

Fabio Galante ai microfoni di Inter TV prima della sfida tra Inter e Atalanta: “Entrambe le squadre giocano con una difesa a tre. Gli uomini di Gasperini sono abituati a prendere i giocatori molto alti. Credo che l’organizzazione sia il punto di forza della squadra di Conte. Provano moltissimo in allenamento e sanno cosa fare a memoria. Entrambe le difese sono forti. L’anno scorso ho visto l’Atalanta diverse volte: mi hanno colpito la fisicità, la forza. Sarà una partita di grande sofferenza e di grande fisicità. L’Atalanta non è più una sorpresa, ma una realtà. L’Inter ha tutte le carte in regola per disputare una buona partita. Accettare l’uno contro uno? Dipende da chi hai di fronte. Credo che Gasperini abbia preparato la partita per restare in superiorità numerica. Ma alcune volte vedremo i tre centrali accorciare sugli inserimenti dell’Inter. Quando Lukaku e Lautaro giocano uno contro uno hanno messo tantissime squadre in difficoltà, anche il Barcellona. Non lasceranno mai l’uno contro uno, secondo me stasera”.

(Inter TV)