Galante: “L’Inter tenga Lautaro”. Per l’eventuale sostituto fa un grande nome mai fatto prima

Intervistato da Sport Mediaset, Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha detto la sua sul futuro di Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato del Barcellona, facendo poi un nome nuovo per l’eventuale sostituzione: Ciro Immobile. Ecco le sue dichiarazioni:

“Manca il calcio, l’andare allo stadio e l’aspettare la partita. Ma nel frattempo sono riuscito a riguardare tante gare del passato. Lautaro Martinez? L’Inter non può permettersi di vendere uno come Lautaro. E’ fortissimo e con Lukaku ha fatto benissimo quest’anno. Questo al di là dell’aspetto economico. Anche perché bisogna vedere come si evolverà il mercato a causa del Covid_19. L’eventuale sostituto? Aubameyang giocatore straordinario, ma a me piace tantissimo Immobile. Lazio permettendo, con Lukaku formerebbe una coppia incredibilmente forte“.

(Fonte: Sport Mediaset)