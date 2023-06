Galante: “Il City ha pochissimi punti deboli, l’Inter deve difendersi bene e ripartire”

Intervenuto in collegamento con Telelombardia, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni sulla finale di Champions

Intervenuto in collegamento con Telelombardia, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter , ha fatto alcune considerazioni sulla finale di Champions League che i nerazzurri giocheranno contro il Manchester City:

"Il Manchester City ha pochissimi punti deboli, fortissimo in tutti i reparti, gioca un bel calcio con giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. L'Inter deve difendersi bene, provando a fare male in ripartenza. Normale che nei 90' ci sarà da soffrire, ma penso che l'Inter abbia i giocatori giusti per far male al City. Magari anche da calcio da fermo".