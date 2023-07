Galante: “Inter competitiva per lo scudetto. Il mercato e spero che Lukaku…”

Dal possibile ritorno di Romelu Lukaku ai colpi già chiusi in entrata: l’ex difensore Fabio Galante ha parlato così del mercato dell'Inter

L’ex difensore Fabio Galante ha parlato così a Sky Sport dall’esterno della sede dell’Inter: “Ero stra felice quando ho firmato per l’Inter, ho giocato in una delle più grandi squadre al mondo. Mercato nerazzurro? Il mercato va avanti fino a fine agosto, c’è tantissimo tempo, le manovre più importanti si fanno ora.

L’Inter si sta muovendo bene, come doveva essere. Frattesi è interessante, spero Lukaku possa rimanere, sarebbe importante per tutto l’ambiente. C’è stato il rinnovo di de Vrij, è arrivato Thuram, l’Inter rimarrà competitiva per vincere il campionato”, le sue parole.