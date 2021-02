Galante: “L’Inter finirà in buone mani. Juve alla penultima? Chi arbitra non può fare…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Fabio Galante, ex calciatore dell’Inter, ha parlato così del momento della squadra nerazzurra, seconda in campionato: “Ho visto la partita del Milan, era auspicabile questo risultato. Ma vedere i gol presi dal Crotone mi fa voglia di tornare in campo: divento matto. Ma è giusto così, il Milan è più forte. La questione societaria? Bisogna fare velocemente per la serenità di tutti, ma penso che essere all’Inter non è come essere a Livorno: quando Spinelli vende, mi preoccupo. Ma quando si parla dell’Inter e che forse Suning non ha più la forza, sono sicuro che l’Inter finirà in buone mani: è un brand a livello mondiale.

Un gruppo o un fondo riesce a subentrare per far restare l’Inter ad un livello altissimo. Non mi preoccuperei di avere lo stipendio in ritardo di un mese, ma più dei programmi: magari può esserci uno svantaggio per eventuali colpi programmati. I giocatori possono pensarci, ma tutti prenderanno gli stipendi: queste cose all’Inter ci saranno. Prima si risolvono i problemi, più è meglio per tutti, anche per programmare il lavoro dei dirigenti e di Conte. Tante volte in queste situazioni il gruppo si fortifica.

A Firenze? L’Inter ha dato dimostrazione di grande forza: non vedo ruoli in cui può essere in difficoltà, non vedo grandi difetti. Penso sia l’anno buono per provare a vincere e giocarsela fino all’ultimo. Juve-Inter alla penultima? Chi la arbitra non può fare peggio di Ceccarini. Non avere l’Europa? A tutti piace starci, ma una volta uscito puoi dedicarti ad una partita ed è molto più facile prepararla. E’ brutto non esserci, ma giocare una volta a settimana è tanta roba per il recupero dei giocatori”.