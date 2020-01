Galante: “Speriamo la Juve perda punti. Vidal darebbe grande forza all’Inter. Io prenderei…”

Intervistato da TMW, Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato del match che attende i nerazzurri di Conte domani contro l’Atalanta a San Siro, dicendo la sua anche sulle trattative di mercato di cui si parla tanto in ottica interista:

INTER-ATALANTA – “Il match della squadra di Conte contro l’Atalanta sarà bello e interessante. I bergamaschi sono una realtà, corrono, sono forti e stanno dimostrando il loro gran valore. Credo che l’inter giocherà come sempre con grande intensità e organizzazione. All’Atalanta toglierei il Papu ma non solo lui, perchè anche Ilicic è forte. Alla fine è il collettivo è la forza della Dea“.

VIDAL – “Sarebbe un bel rinforzo per l’Inter. Credo che darebbe ulteriore forza alla squadra”.

DUELLO CON LA JUVE – “Il duello con la Juve è motivo di soddisfazione per una società come l’Inter che ha tutto per dar fastidio ai bianconeri fino alla fine. Domenica sera poi ci sarà Roma-Juve e credo che per la formazione di Sarri non sarà facile. Noi interisti magari speriamo che possa prendere un solo punto così noi, vincendo, andremmo in testa“.

TONALI – “Tonali futuro nerazzurro? Lo prenderei, ha grandi qualità, sarebbe ottimo“.

(Fonte: TMW)