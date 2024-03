Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Genoa, Fabio Galante, ex calciatore, è tornato così sulla sua esperienza nerazzurra: «Se chiudo gli occhi tra i momenti più belli trovo il gol che ho fatto a Bologna, il primo con la maglia dell'Inter, nella stessa partita in cui anche il Fenomeno Ronaldo trovò la sua prima rete in nerazzurro. Se sono arrivato all’Inter è merito del Genoa, lì ho esordito in Serie A e ho passato tre anni stupendi. In entrambe le squadre ho passato anni bellissimi che mi hanno formato come giocatore e come uomo e mi hanno fatto realizzare il sogno che avevo da bambino.