Galante: “Conte ha detto la verità. Nel calcio contano i risultati. Tra 2-3 anni…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Galante ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo . Dopo la gara contro i neroverdi, qualcuno ha parlato di Inter non bella. "Ho letto tante interviste, è normale che lui dica che per essere belli si deve andare dall'estetista".

"E' la verità, alla fine tra 2-3 anni ci ricorderemo di chi vince e non di chi ha fatto calcio spettacolo ma non ha visto. Contano solo i risultati. In Europa? Io credo che se si giocasse ora qualcosa in più si poteva fare. Di sicuro oggi non è bella ma solida. Non è semplice fargli gol".