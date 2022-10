Galante: “Inter, la testa dei giocatori è bloccata. Rimango fiducioso, ecco perché”

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Galante commenta la sconfitta dell'Inter contro la Roma. Questa l'analisi dell'ex difensore nerazzurro: "In questo momento la testa dei calciatori dell'Inter è bloccata. Ieri la fotografia dell'Inter e del Milan con i rossoneri che prendono gol nel recupero ma non si arrendono. L'Inter, invece, dopo il gol del pareggio, si è demoralizzata. Non ha giocato male, ha fatto una buona partita, ma sono quelle partite sporche che devi provare a vincere".

"Per fortuna martedì c'è un'altra partita per provare a svoltare. L'inter in campionato ha perso 4 partite e spesso era andata in vantaggio. L'allenatore è fondamentale, ma alla fine sono i giocatori che vanno in campo. L'allenatore deve trovare le parole giuste ed entrare nella testa dei giocatori. Rimango fiducioso perché l'Inter ha le basi per risalire. Ci vuole una scintilla e mi auguro arrivi martedì. Mi ricordo una vittoria nostra contro il Real Madrid che accese l'entusiasmo".