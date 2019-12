Galante: “Inter, futuro molto roseo. L’obiettivo nel 2020 è tornare ad alzare un trofeo”

“E’ un bilancio molto positivo perché l’Inter è in crescita: a livello di risultati è tra le prime in Europa e in campionato. Bisogna sempre migliorare, ma la strada è giusta: abbiamo un’ottima squadra, un ottimo allenatore, ottimi dirigenti e un pubblico straordinario. Ci sono le basi per un ottimo 2020. L’augurio è quello di vincere qualcosa, di essere protagonisti nelle coppe e in campionato e tornare ad alzare un trofeo: ma tutto il pubblico è contento di come sta andando la squadra e di come sta lavorando la società. E’ un futuro molto roseo”. Così Fabio Galante, ex difensore nerazzurro, ai microfoni di Inter TV sul 2019 della Beneamata.