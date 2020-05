Galante: “Inter, non cederei Lautaro per nessuna cifra. Nainggolan ‘alla Vidal. Su Cavani e Aguero…”

L’ex difensore dell’Inter, Fabio Galante, è intervenuto a ‘Sportitalia Mercato‘ e ha parlato del mercato del club nerazzurro: “Ritorno di Nainggolan? Può giocare ‘alla Vidal‘. Conte può pensare di farlo tornare. Lautaro? Non lo cederei per nessuna cifra. Trovare un giocatore che lo sostituisca è difficile. Cavani? Il suo arrivo non è legato alla partenza di Lautaro. Se l’Inter vuole vincere deve tenere il ‘Toro’: Aguero è un ottimo calciatore, ma io confermerei Lautaro“.

Galante ha parlato anche del lavoro della società: “Spalletti e Ausilio hanno raggiunto grandissimi risultati. Poi è arrivato Marotta e hanno preso un grandissimo allenatore come Conte“.