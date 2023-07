Galante: “Lukaku, non me l’aspettavo. Ci sono rimasto male, poteva dirlo prima”

Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha detto la sua sulla vicenda Lukaku: "Non mi aspettavo questo epilogo per la vicenda Lukaku. Ci sono rimasto male perchè l'Inter ha fatto di tutto per tenerlo, ora e anche negli anni scorsi. Non so il motivo di questo suo atteggiamento, è un giocatore forte che ha dato tanto ma anche i nerazzurri hanno dato tanto a lui. Poteva dirlo prima? Certo, si parla di un campione non di un ragazzino. C'è tristezza, però si riparte e ci saranno altri giocatori".