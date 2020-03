Galante: “Pausa forzata? Si può perdere ritmo partita ma i giocatori dell’Inter…”

L’Inter ha giocato solo la partita con il Ludogorets. E Conte e il suo staff devono gestire anche questa pausa forzata: fermarsi in questo modo costringe il gruppo ad una riattivazione muscolare impegnativa. C’è poi l’aspetto psicologico della situazione. Tutti devono comunque restare concentrati sul pezzo. Fabio Galante, ex giocatore interista, ha detto la sua a questo proposito: «Con la pausa si può perdere il ritmo partita, quello sì. Lo vediamo anche quando ci sono le Nazionali, quando c’è la pausa poi al ritorno c’è sempre qualche sorpresa, capita che le squadre non siano al massimo. Però i nerazzurri ha giocatori di esperienza e forti, che possono vincere contro chiunque».

(Fonte: inter tv)