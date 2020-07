Galante: “Ranocchia eccezionale, tutto meritato. Giocando ogni tre giorni può succedere…”

Fabio Galante in diretta con gli studi di Inter TV prima della sfida contro il Genoa: “Simbolo di grande professionalità e di attaccamento a questi colori: credo che Ranocchia sia un ragazzo eccezionale. Difficile stare in panchina e farsi trovare pronto. Quello che sta avendo è tutto meritato, è un ragazzo molto in gamba. Quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto la sua parte e la sua partita non ha mai demeritato. Siamo amici su Instagram ogni tanto lo prendo in giro e gli scrivo: ogni tanto fallo qualche gol di testa. Stasera mi aspetto una gara difficile come lo sono queste ultime partite. Giocando ogni tre giorni e senza pubblico, può succedere di tutto. Abbiamo visto risultati incredibili dopo la ripresa. Genoa ha più bisogno di raggiungere l’obiettivo. Non sarà una partita facile per l’Inter. In questo momento le motivazioni possono fare la differenza. I miei amici mi chiamano per il fantacalcio, dare la formazione esatta è difficile giocando ogni tre giorni. Il secondo posto è il secondo. Mentalmente ai miei tempi eravamo consapevoli di essere forti, arrivare quest’anno secondi per l’Inter è un gradino di miglioramento. Serve migliorarsi e alzare la famosa asticella per cercare di arrivare primi l’anno prossimo. Ai nostri tempi l’Inter era più forte. Oggi vedo ancora la Juventus più forte delle altre”.