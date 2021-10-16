Intervenuto a Radio Deejay a Deejay Football Club, Fabio Galante ha ricordato così l'Inter di Ronaldo e Simoni
Intervenuto a Radio Deejay a Deejay Football Club, Fabio Galante ha ricordato così l'Inter del 1998:
"Ronaldo era la ciliegina, grazie a Simoni e Moratti ci volevamo tutti bene e abbiamo costruito un grande gruppo. Potevamo vincere qualcosa in più ma non andiamo nei dettagli. Simoni? In allenato è sempre stato chiarissimo: voi vi allenate, lui (Ronaldo, ndr) fa cose a parte (ride, ndr)".
Dimarco"La personalità non gli manca ma è aiutato dal calcio moderno. Con queste difese a 3 e con lo sviluppo dal basso, avere un giocatore tecnico che sappia impostare e uscire palla al piede è importante ed è più semplice. Ha un sinistro che tanti altri non hanno, sta facendo bene le due fasi. E' un valore aggiunto, chiaramente a
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