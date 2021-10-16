Intervenuto a Radio Deejay a Deejay Football Club, Fabio Galante ha ricordato così l'Inter del 1998:

"Ronaldo era la ciliegina, grazie a Simoni e Moratti ci volevamo tutti bene e abbiamo costruito un grande gruppo. Potevamo vincere qualcosa in più ma non andiamo nei dettagli. Simoni? In allenato è sempre stato chiarissimo: voi vi allenate, lui (Ronaldo, ndr) fa cose a parte (ride, ndr)".

Dimarco

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"La personalità non gli manca ma è aiutato dal calcio moderno. Con queste difese a 3 e con lo sviluppo dal basso, avere un giocatore tecnico che sappia impostare e uscire palla al piede è importante ed è più semplice. Ha un sinistro che tanti altri non hanno, sta facendo bene le due fasi. E' un valore aggiunto, chiaramente a" seconda delle squadre contro cui giochi. Avere un Dimarco può dare molto".