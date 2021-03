Galante: “La difesa non funziona se la squadra non gira. Un esempio: Samuel al Real…”

Le parole dell'ex calciatore: "Soprannominato “Il muro”, a Madrid non faceva che prendere gol, perché il Real giocava con quattro attaccanti"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Fabio Galante, ex calciatore, ha parlato così della difesa della Fiorentina, ricorrendo ad un esempio con Walter Samuel, centrale che ha militato nell'Inter del Triplete: "Quando si parla di questo reparto, questo non funziona se la squadra non gira. Vi faccio un esempio: Samuel. Soprannominato “Il muro”, a Madrid non faceva che prendere gol, perché il Real giocava con quattro attaccanti. La squadra prende troppi gol, ma se non viene aiutata dagli altri, può far poco".