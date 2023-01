Supercoppa Milan-Inter, Galante: “Magica notte a Riad con gli amici di sempre”

"Magica notte a Riyad.. in compagnia degli amici di sempre e con una bellissima vittoria della nostra Amata Inter", ha scritto e nelle foto è in posa con Materazzi, Zanetti e Zenga. Ma anche con tutti gli ex calciatori, interisti e milanisti, invitati a godersi la partita in Arabia Saudita dalla Lega Serie A.