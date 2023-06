Galante: “Inter top con un paio di acquisti. Importante che non si smantelli perché…”

"C'ancora tanto rammarico per l'Inter, ma meglio non poteva fare col City. Voto altissimo alla stagione nerazzurra. Le palle gol mancate? In una finale la minima occasione va sfruttata, lì purtroppo ci si è messa anche la sfortuna, bastava forse anche un tocco di un avversario... Comunque per il futuro vedo un'Inter già forte così e con un paio di grandi giocatori e mantenendo questo gruppo la squadra è di gran livello. I nomi accostati all'Inter sono tutti importanti e che ti farebbero diventare fortissimo ma l'importante è che il gruppo non venga smantellato, ci sono da scrivere pagine molto significative"