"Per porre fine alle polemiche e non mettere in una posizione difficile i nostri amici arbitri, a dirigere questa partita sarà un arbitro straniero", ha affermato il presidente Tff, Ibrahim Haciosmanoglu. L'allenatore del Fenerbahçe, José Mourinho, ha dichiarato giorni fa che la sua squadra, staccata di sei punti dal Galatasaray, dovrebbe essere in testa alla classifica con "un vantaggio di otto o nove punti in condizioni normali".