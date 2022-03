Galbiati: “Bremer è molto forte, è pronto per andare in una grande squadra”

Intervistato da TMW, Roberto Galbiati, ex difensore di Fiorentina e Torino, ha esaltato Gleison Bremer, difensore granata e obiettivo Inter

"In effetti ha le caratteristiche per andare in una grande, è in ottima crescita e quella di quest'anno è stata la sua stagione migliore. E' una opportunità che credo sia giusto dargli".