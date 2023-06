Galderisi: “Inter nel suo periodo migliore. Incuriosito da Inzaghi perché…”

Domani l’ Inter a Istanbul affronta il Manchester City: in palio c’è la finale di Champions League. A TMW, Giuseppe Galderisi ha parlato così in vista del match.

"Sarei curioso di seguire in questo momento un allenatore come Simone Inzaghi: l'Inter è forse nel periodo migliore, ha recuperato giocatori fondamentali in mezzo e acquisito autostima con vittorie importanti e la Coppa Italia. Non deve adattarsi troppo a una squadra che ti fa correre, ma credo che la forza di questa Inter può essere l'ordine, la capacità di giocare senza palla e la profondità".