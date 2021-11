Galderisi: “Juve? Situazione non bella. Obiettivi? In questo momento…”

Le parole dell'ex calciatore: "La Juve dovrà pensare partita per partita, altrimenti si fa del male a guardare troppo lontano"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Giuseppe Galderisi, ex calciatore, ha parlato così del momento negativo della Juventus: "La spiegazione è difficile da fornire, in quanto l'unico che vede la realtà è l'allenatore. Ho ascoltato le dichiarazioni di Allegri della vigilia, a mio parere si sta dimostrando bravo nel gestire il momento complicato. Ha detto delle cose giuste, è un momento in cui bisogna compattarsi senza bisogno di puntare il dito. Ci vuole responsabilità. La situazione non è bella per niente, Salerno poi non è una partita semplice. Il Napoli, ad esempio, ci ha vinto a fatica. Obiettivi? La Juve dovrà pensare partita per partita, altrimenti si fa del male a guardare troppo lontano. Ad oggi non è sinonimo di vittoria, bisogna esser realisti e consapevoli di questo. In questo momento non può andare a vincere ovunque".