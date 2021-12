Galderisi: “Scamacca? Ci vedo un Icardi giovane, la Juve ne ha bisogno”

Le parole dell'ex bianconero: "Vedo in Scamacca l’attaccante ideale, un Icardi giovane, un punto di riferimento d’area"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Beppe Galderisi, ex calciatore della Juventus, ha parlato così della possibilità dei bianconeri di acquistare uno tra Icardi, Cavani, Depay e Aubameyang: “I primi due sono giocatori fantastici, che stanno vivendo alti e bassi per la concorrenza d’altissimo livello nei club per cui giocano. Fra i due il più utile potrebbe essere Icardi, anche se l’età comincia a essere un po’ alta. Gli altri due sono giocatori importanti, ma la Juve deve fare una scelta vera, non accontentarsi. E non sono certo che abbiano qualità anche caratteriali da Juve. Morata invece ha sempre dimostrato attaccamento e spirito di squadra, qualità umane che la Juve conosce bene”.