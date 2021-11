Galderisi: “Scudetto? Inter può rientrare. Col Napoli bel passaggio”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della lotta tricolore in Serie A

“Il Napoli poteva fare di più? Dopo le coppe aveva una partita difficile, il Verona ha fatto una grande partita, il Napoli poteva portarla a casa ma ci sta, un piccolo stop per un Napoli che è una delle squadre che gioca meglio, si può sentire soddisfatto. Spalletti poteva fare qualche cambio prima? Ognuno poi la vede a modo proprio ma la realtà è che l’allenatore ha in mano la situazione, allenatore che peraltro sta facendo le cose al meglio e con il gruppo che lo segue alla grande. La partita la dovevi vincere con un colpo che poteva e o non poteva esserci. Il Napoli deve portarsi a casa il punto in maniera felice. Ora si confronterà con l’Inter che sarà un bel passaggio.