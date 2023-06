Galeone: “Allegri? Ecco cosa mi ha detto. Campionato Juve falsato. Max ha dovuto…”

«Il campionato della Juve è stato falsato dal caos dei punti tolti, restituiti e ritolti poco prima di una gara di campionato. In una situazione come quella di Empoli se un allenatore va nello spogliatoio e prova a dire “ragazzi pensiamo al campo e non ai dieci punti di penalizzazione”, i giocatori lo mandano a quel paese... Non scherziamo. Il miracolo non è arrivare in finale di Champions con i Barzagli, Bonucci, Chiellini, Khedira, Mandzukic, Dybala, Higuain... Quelli sono campioni. Il miracolo è portare a termine un’annata così».

L’eliminazione ai gironi della Champions con 5 sconfitte su 6 partite, però, è arrivata prima delle dimissioni del Cda, dell’addio del presidente Agnelli e delle penalizzazioni in campionato...

«Qualche errore è stato fatto, lo sa anche Max. Io gli voglio bene e con lui sono schietto e sincero, non gliele mando a dire le cose. L’altro giorno, per esempio, gli ho fatto notare che era stata infelice l’uscita dopo la sconfitta contro il Milan. Quella in cui ha detto “Se avessi voluto vincere sarei andato in altre due squadre e non alla Juve”. Ma a caldo, dopo la partita, può capitare. Come dico sempre anche a lui: la comunicazione è importante, anzi fondamentale nei top club. Giovanni Galeone quando allenava a Pescara poteva dire quello che voleva, tanto non importava a nessuno... Ma alla Juve, al Milan o all’Inter è diverso».