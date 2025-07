Giovanni Galeone, ex allenatore, è tornato a parlare, intervistato da Il Centro, del divorzio tra Simone Inzaghi e l’Inter. In un’intervista al vetriolo, l’ex tecnico ha dichiarato:

«Radio calcio lo sapeva da quattro mesi. Che il figlio era andato in Arabia per preparare il terreno lo sapevano tutti. Anch’io».

Secondo Galeone, l’addio di Inzaghi non è stato affatto una sorpresa nel mondo del pallone. Il riferimento al figlio del tecnico, che avrebbe sondato il terreno in Arabia Saudita, lascia intendere che i contatti con i club arabi fossero in corso da tempo.

Tommaso Inzaghi lavora da tempo come intermediario per Federico Pastorello.

Intanto l’Inter riparte con Cristian Chivu. Ma l'addio di Simone Inzaghi continua a far discutere, soprattutto per i tempi e per l'esito di una finale di Champions League non preparata certo in maniera eccezionale.