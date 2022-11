Galeone: “Il calcio italiano ha perso la sua identità. Settore giovanile vitale”

"Il calcio italiano ha perso la sua identità e continua a non puntare sul settore giovanile, che è vitale per la sopravvivenza del calcio e per sfornare nuovi campioni. Più che la tattica dovete imparare a giocare a calcio, ragionando sempre come squadra". A sostenerlo è Giovanni Galeone, in un incontro con giovani calciatori organizzato dal Comune di San Salvo (Chieti) dove si è raccontato ricordando di essere stato uno scugnizzo napoletano e di essere riuscito ad affermarsi nel calcio prima come calciatore e poi come allenatore, sempre con impegno e sacrificio.