Galeone: “Scudetto? Inter favorita: ha incassato 150mln e gioca pure meglio”

Le parole del tecnico: "In Champions è andata male all’Inter, il Liverpool è abituato a gare importanti"

Intervenuto ai microfoni di Febbre a 90, Giovanni Galeone, allenatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "In Champions è andata male all’Inter, il Liverpool è abituato a gare importanti, la Juve non è stata fortunata: il Villarreal è una squadra nient’affatto semplice. Scudetto? L’Inter è quella che sta meglio, Inzaghi è stato molto bravo e poi, cambiando allenatore, ha incassato 150 milioni e gioca pure meglio… Secondo me il Milan non è pronto per lo scudetto, la Juve è tagliata fuori, Max sta cercando di fare una formazione logica ma non è facile. Direi quindi che Inter e Napoli sono le mie favorite".