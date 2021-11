Galeone: “La Juventus senza Marotta non è più quella degli anni scorsi”

Le parole dell'ex tecnico: "La Juve non ha più grandi calciatori, non è più la squadra che raggiunse le finali di Champions"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato così del momento negativo della Juventus: "Quella di Massimiliano è una vera e propria sfida quella di tornare. La Juventus senza Marotta non è più quella degli anni scorsi, quando prendeva il miglior centravanti del campionato a cento milioni, Higuain dal Napoli. Quando prese il migliore centrocampista della Serie A dell'epoca, Pjanic. La Juve non ha più grandi calciatori, non è più la squadra che raggiunse le finali di Champions. Non può permettersi più di fare un certo mercato, per questo dico che quella di Allegri è stata una sfida".