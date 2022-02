Galeone: “Inter più forte, ma è tutto aperto. Inzaghi si è auto-accusato quando…”

Lotta riaperta. Ospite di Vikonos Web Radio/Tv, Giovanni Galeone ha parlato della corsa al tricolore: Inter ancora più forte

Lotta riaperta. Ospite di Vikonos Web Radio/Tv, Giovanni Galeone ha parlato della corsa al tricolore: Inter ancora più forte per l'ex allenatore del Pescara, ma nessun discorso chiuso. Ecco le sue parole:

"La lotta scudetto è totalmente riaperta. Considero l’Inter ancora la più forte ma, se perde una gara dominata per 70', è chiaro che c’è qualcosa che non va. Ho visto la gara col Milan fino al cambio di Perisic e Calhanoglu. Avete sentito Simone Inzaghi? Ha fatto la classica “excusatio non petita, accusatio manifesta” proprio a proposito delle sostituzioni. Il Napoli ne ha vinte quattro di fila, senza avere giocatori, ha la migliore difesa del campionato, si vede il grande lavoro di Spalletti, la squadra gioca bene, anche se tecnicamente Fabian e Zielinski sono ancora un po’ sotto tono".