Galeone e la top 11 del mercato: “Bremer una bestia. Lukaku? Che potenza”

Gli esterni non li conosco molto, ma mi parlano benissimo di Dodô. A centrocampo non stiamo bene, ma alla grande. Sono curioso di vedere quanto impatteranno Di Maria e Pogba alla Juventus. e in mezzo a loro c'è un altro mio pupillo da quando aveva 22-23 anni. Ho detto ad Allegri tante volte che Matic era l'ideale per la Juventus. Ha personalità, esperienza, sa stare in campo, è uno di quei giocatori che ti cambiano la squadra, che la fanno girare. E davanti abbiamo fantasia, e potenza con Big Rom».