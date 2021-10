Galia: “Juve? Il tempo per recuperare c’é: presto Allegri dirà la sua”

Le parole dell'ex calciatore: "Juve? Il tempo per recuperare il campionato c'è, e poi meglio perder punti oggi che domani"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Roberto Galia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua su una possibile rimonta dei bianconeri in campionato: "Il tempo per recuperare il campionato c'è, e poi meglio perder punti oggi che domani. In Champions la squadra ha mostrato un qualcosa di fondamentale, come dicevo li vedo sulla strada giusta. E' solo una questione di tempo, poi la Juve dirà la sua".