L’ag Galli: “Calhanoglu a zero? Vi faccio questa controdomanda”

Le parole del presidente dell'Assoagenti: "Quando un calciatore va via a zero è colpa dell’agente o non si è cercato di trovare un punto di incontro?"

“Lasciando stare il caso specifico: quando un calciatore va via a zero è colpa dell’agente o non si è cercato di trovare un punto di incontro? Ripeto, perché a Udine nessuno è andato via a zero? Gli agenti non comandano, non è vero. Il Milan ha messo in atto una nuova politica. Si lamentano tutti ma non è certo colpa dei procuratori. Anzi, non vogliamo certo che il sistema muoia. E non sono certo gli agenti a farlo morire. Poi alcuni non fanno i procuratori ma sono aziende”.