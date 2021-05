Galli (Sacco): “Festa scudetto Inter? Dovessero aumentare i contagi non sarà per quello”

La festa scudetto dei tifosi dell'Inter è stata criticata da più parti, ma il professor Galli dell'Ospedale Sacco ha precisato che secondo lui non porterà ad un aumento dei contagi.

"Se dovessero aumentare i contagi, cosa che non mi auguro ma temo, andranno ben al di là della festa dello scudetto dell'Inter, e non lo dico perché sono interista". Con queste parole il professor Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, ha commentato gli assembramenti di ieri in occasione della festa per lo scudetto dei nerazzurri. ''Incideranno le riaperture e le scuole, cose che muovono ogni giorno milioni di persone, non i 30mila che sono andati in piazza per il discorso scudetto, sbagliando per carità'', ha concluso Galli a Fanpage.