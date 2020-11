Giovanni Galli, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW. Questo il suo pensiero a proposito dell’Inter di Antonio Conte: “Vuole sempre dare un’identità alla sua squadra, ma come con il Torino va sotto e poi va va avanti con la forza dei nervi e vince. Quando si libera la fantasia dei giocatori, l’Inter vince. Se fossi in Conte, su questo aspetto farei un passo indietro, dando ai giocatori solo un filo conduttore e non tarpando le ali ai suoi”.