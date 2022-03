Galli: “Scudetto? Inter favorita, sono convinto che si riprenderà”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex portiere del Milan Filippo Galli ha parlato della lotta in vetta in Serie A:

"L’Inter, campione in carica, ha qualche numero in più per potersi riconfermare. Dopo un avvio incerto, col cambio di allenatore e nuovi giocatori da inserire in squadra, ha trovato il suo equilibrio. In questo momento sta vivendo una flessione che può capitare a tutti nell’arco di un campionato così lungo. Col Liverpool ha perso ma non ha demeritato, anzi per me ha giocato una grande gara, ma ha pagato le difficoltà del calcio italiano con certe realtà. Da tempo non regge il confronto con le principali squadre europee. Ma sono convinto che, quando si riprenderà, l’Inter sarà la favorita"