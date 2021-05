Prof. Galli: “Inter, Inzaghi più simpatico di Conte. Per aprire gli stadi…”

Il pensiero del noto virologo e grande tifoso nerazzurro sugli ultimi sviluppi

Il Professor Massimo Galli, noto virologo, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della 'sua' Inter e anche della riapertura degli stadi. Queste le sue parole: "Le condizioni per riaprirli dovrebbero essere tali da prevederlo. Certo, chi va allo stadio- dice - è mediamente giovane e vaccinato non è e la circolazione del virus con gli assembramenti esiste, soprattutto se non sei protetto. Sull'Inter dico che Inzaghi mi sta simpatico, forse più di Conte pur rendendogli merito per le vittorie fatte. Mi auguro che il bel giocattolo non si rompa. Vederlo smembrato o non messo in condizione di aprire un ciclo disturba parecchio. Se ho timore del ridimensionamento? Sarebbe come chiedere ad un tifoso viola se è contento che gli vendano il giocatore migliore ogni volta che ne hanno uno...".