Galli: “Juve, con Vlahovic non si doveva arrivare a questo punto. E Koopmeiners…”

"Uno dovrebbe stare dentro alle situazioni, ma da fuori penso che il problema di Vlahovic con Motta era che non era adatto al suo gioco. Lui vuole un centravanti di manovra, lui è d'area di rigore. Uno di solito da le colpe ai giocatori, ma qui le colpa è un po' di tutti. Lui l'impegno ce l'ha sempre messo, poi ci sono momenti in cui fa più gol, in altri meno. Per me è stato pagato tanto e non si doveva arrivare a questo punto".