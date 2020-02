Galli: “Messi? In Italia solo Inter e Juve possono permetterselo. Ma bisogna considerare…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Beppe Galli, operatore di mercato, ha commentato così la recente notizia di un possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona in estate: “Messi a zero? A zero è una parola grossa… Bisogna anche considerare quanti anni ha, se andasse via lo vedrei bene al Napoli ma non credo che De Laurentiis spenderebbe tutti i soldi necessari per ingaggiare l’argentino. Credo che in Italia possano permettermelo realmente soltanto Juve e Inter”.

Da chi si aspettava qualcosa in più?

“L’Inter ha fatto ciò che doveva per accorciare le distanze con la Juve. Pensavo che la Lazio facesse qualcosa in più, la panchina è corta. Anche l’Atalanta avendo tre competizioni avrebbe potuto fare qualcosa, perché prima o poi Ilicic e Papu Gomez dovranno rifiatare. Sarebbe servito qualche innesto in più”.