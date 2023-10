Galli: “Milan? Se non fosse per il derby, avrebbe la difesa migliore della Serie A”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha parlato così del momento della difesa rossonera: «Se non ci fosse stato quell’incidente nel derby, la difesa del Milan sarebbe stata la migliore di tutta la Serie A. Pioli ha una difesa che ha trovato solidità, oggi è fondamentale saper difendere individualmente ma anche come squadra. E il Milan lo fa. Tomori e Thiaw a Dortmund come a Genova sono stati due veri baluardi difensivi».