Galli: “La questione festeggiamenti si era già posta per l’Inter, non raccontiamoci…”

L'infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano ha fatto il punto sui festeggiamenti e sulle possibilità di un aumento dei contagi...

Massimo Galli, infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano ha fatto il punto ai microfoni di Askanews per quanto riguarda festeggiamenti calcistici, assembramenti e contagi: "Ce la siamo detta e cantata mille volte, la questione dei festeggiamenti si era già posta per lo scudetto Inter e tant'è siamo al solito punto. Ora c'è più gente vaccinata ma è evidente (se non arci-noto) che tutte le situazioni che vedono tanta gente tutta insieme, anche se all'aperto, senza precauzioni, senza mascherine, che urla, strilla, canta e si parla addosso, sono per la variante inglese e ancor più per la più contagiosa variante delta del Sars-Cov-2, ottime occasione per diffondersi ulteriormente. Poi visto che il virus si diffonde soprattutto tra persone giovani, che sono la maggior parte di quelli che vanno in giro a fare caciara è plausibile che saranno infezioni asintomatiche e pauci-sintomatiche, il che non vuol dire che non vadano in giro a contagiare altri, non raccontiamoci storielle. La possibilità di tornare a riempire le rianimazioni e i cimiteri è plausibilmente più remota, visto che tra le persone più anziane e fragili la quota dei vaccinati è alta. Ma i contagi ci saranno e la quota ricoveri-morti non sarà zero".