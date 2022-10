Galli: “Inter-Barça, ecco la vera svolta. Handanovic ancora un signor portiere se…”

“Alternanza Onana-Handanovic? Onana credo sia un investimento del club per il futuro. Handanovic quando è in condizione giusta è ancora un signor portiere. Da ciò che si capisce, il capitano è di Samir e la coppa di André. L’alternanza deve esserci nel calcio di oggi, basta essere chiari. Non una sì e una no, ma chiarezza.