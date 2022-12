Galliani: “Caso Juventus? Adesso vediamo, comunque non va bene demonizzare”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è stato intercettato dai cronisti presenti all'ingresso della sede della Lega Calcio, tra cui l'inviato di Fcinter1908: "Sono sempre particolari le Assemblee. Il caso Juventus? Adesso vediamo, a me non piace commentare fatti che non conosco se non leggendo sui giornali. Comunque non va bene demonizzare, stiamo calmi".