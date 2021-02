Galliani: “Domenica tiferò Milan, ho sofferto per il ko. Grazie a rossoneri e Inter avremo…”

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Monza ed ex Milan Adriano Galliani sulla squadra brianzola e il derby con l'Inter

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, l'ex amministratore delegato del Milan e ora al Monza , Adriano Galliani , ha parlato della formazione brianzola: "Il Monza è stato creato per andare in Serie A. Nello sport non c'è nulla di certo. Si parla tanto dell'ultima sconfitta col Pisa, ma si dimentica che abbiamo fatto 7 punti nelle ultime 3 trasferte. Siamo secondi e il ko è stato solo un episodio".

Galliani ha parlato del Milan e del derby di Milano in programma domenica: "È una squadra importante, che si è rinforzata, con un organico di primo ordine. Può vincere l'Europa League? Speriamo! L'ultimo weekend è stato molto triste. Il mio cuore è rimasto rossonero. Ho sofferto per la sconfitta contro lo Spezia, ma dobbiamo guardare a quanto di buono fatto e ai mesi e mesi senza sconfitte. Grazie al Milan e all'Inter abbiamo un derby tra le prime due della classifica ".

"Il prossimo? Riuscirò a fare tre cose: andare a Verona per tifare il Monza, poi domenica tifare per il Milan nel derby e poi partire per Roma per l'elezione del presidente federale in programma lunedì mattina".