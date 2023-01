Galliani: “Esultanza con l’Inter? Non ci credevo. Ecco cos’ho urlato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Cremonese, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato così della sua esultanza sfrenata dopo il pareggio della sua squadra nel finale contro l'Inter: "Urlavo "ma no, ma no", perché non ci credevo: ero abituato a fare i derby con Renate e Seregno. Ora fare i derby con Inter e Milan è un sogno, come pareggiare al 92' contro l'Inter. Urlavo "ma no, ma no", perché non ci credevo".