Galliani: “Milan e Inter hanno qualcosa in più. Carlos Augusto? Non potevamo…”

Infine qualche battuta sulla corsa delle milanesi e sull'arrivo di Spalletti sulla panchina dell'Italia. "In queste prime tre giornate Milan e Inter hanno dimostrato di aver fatto qualcosa più delle altre - ha detto Galliani -. Il derby? non vi dico per chi tifo....". "Spalletti è bravissimo, l'ha dimostrato in tutta la sua carriera. E' il Campione d'Italia in carica - ha continuato l'ad del Monza -. E' stata la scelta più giusta, complimenti alla Federazione che in pochi giorni dopo l'uscita di Mancini ha trovato un bravissimo ct. Ha dimostrato a Napoli fino a qualche mese fa che allenatore è".