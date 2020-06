Galliani: “Promozione Monza non è a tavolino. Derby con Milan e Inter? Il modello è l’Atalanta”

Adriano Galliani ha parlato delle decisioni prese dalla Figc in merito alla ripresa del calcio: Intervistato da Repubblica, il dirigente del Monza neopromosso in Serie Bha parlato delle decisioni prese dalla Figc in merito alla ripresa del calcio:

«La promozione del Monza non è ‘a tavolino’: 16 punti di vantaggio alla 27ª giornata non sono discutibili. I complimenti a Gravina li faccio perché se li merita».

Mai dubitato della ripartenza?

«Il presidente Gravina a un certo punto era solo e tutti volevano fermare questo calcio. Perciò, se è ripartito in queste condizioni, il merito è di una persona».

Chi voleva lo stop definitivo non portava ragioni plausibili?

Gravina stato bravissimo a evitarlo. Poi è ovvio che non si può mai accontentare tutti». «Ognuno ha fatto il proprio gioco, non esistono santi. Ma un dato è certo: la ripartenza fa sì che le perdite per il movimento siano molto inferiori rispetto a quelle che ci sarebbero state se ci fossimo fermati in via definitiva. Tutti volevano fermare tutto estato bravissimo a evitarlo. Poi è ovvio che non si può mai accontentare tutti».

Il derby con Milan e Inter?

«Il Monza non è la terza squadra di Milano, ma la prima della provincia di Monza e Brianza, 900 mila abitanti. Il modello è l’Atalanta di Percassi, la squadra di un comune di 120 mila abitanti capace di entrare tra le prime 8 della Champions».

La promozione al primo colpo è scontata?

«No, ma da quando Berlusconi decise di comprare il Monza nel settembre 2018, alla prima stagione programmata dall’inizio siamo saliti subito in B. Che oggi è meno competitiva degli anni Settanta e Ottanta, in cui il Monza sfiorò la A con me dirigente».